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Тегеран приветствует достижение согласия по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

First News Media11:35 - Сегодня
Тегеран приветствует достижение согласия по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Тегеран приветствует достижение согласия по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Цитируя Багаи, информагентство IRNA передает, что данное соглашение является необходимым и важным шагом к устойчивому миру на Южном Кавказе.

Багаи выразил надежду на то, что усилия сторон по решению разногласий путем диалога и дипломатии в ближайшее время приведут к подписанию мирного соглашения между ними.

«Тем самым, мы станем свидетелями установления прочного мира и стабильности в регионе», - сказал Багаи.

Источник: IRNA

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