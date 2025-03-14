Тегеран приветствует достижение согласия по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Цитируя Багаи, информагентство IRNA передает, что данное соглашение является необходимым и важным шагом к устойчивому миру на Южном Кавказе.

Багаи выразил надежду на то, что усилия сторон по решению разногласий путем диалога и дипломатии в ближайшее время приведут к подписанию мирного соглашения между ними.

«Тем самым, мы станем свидетелями установления прочного мира и стабильности в регионе», - сказал Багаи.

Источник: IRNA