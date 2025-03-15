Пике заплакал на заседании по делу о коррупции при организации Суперкубка Испании — Relevo

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике дал показания в суде по делу о коррупции и отмывании денег при организации Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Об этом информирует Relevo.

По сведениям источника, экс-футболист сине-гранатовых прибыл в суд, сопровождаемый восемью сотрудниками правоохранительных органов. На входе в помещение Пике ожидали порядка 50 журналистов. Допрос бывшего защитника сборной Испании длился более двух часов.

В конце судебной процедуры Пике попросил высказаться. Во время речи у экс-игрока дрожал голос, и он не смог сдержать эмоции, отметив, что подобное судебное разбирательство наносит большой ущерб его репутации.

«Вы не знаете, какой вред мне это наносит, в другой стране мне бы уже установили статую», – отметил Пике.

Источник: «Чемпионат»