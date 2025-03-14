Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний государственный долг в 14 раз

В 2024 году стратегические валютные резервы страны, увеличившись на 2,5 млрд долларов США (или на 3,7 проц), составили 71 млрд долларов (в настоящее время 73 млрд долларов), что в 14 раз превышает внешний государственный долг.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем 14 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр сообщил, что к концу года размер внешнего государственного долга, сократившись на 20,6 проц, составил 5,1 миллиарда долларов, что формирует 6,9 проц ВВП. Реализуемые правительством антиинфляционные меры, сохранение равновесия на валютном рынке, стабильность обменного курса, решения по макрофискальной и монетарной политике способствовали снижению инфляции.

Он также отметил, что годовая инфляция в отчетном году оказалась в пределах целевого диапазона. Так, в декабре 2024 года 12-месячный уровень инфляции составил 4,9 проц, а среднегодовой - 2,2 проц.

Источник: АЗЕРТАДЖ