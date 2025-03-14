Азербайджан выступил против финансирования из бюджета ОБСЕ институтов, связанных с Минским процессом

Азербайджан при обсуждении единого бюджета ОБСЕ на 2024 год выступил против выделения средств на финансирование деятельности институтов ОБСЕ, связанных с Минским процессом.

Информация об этом указана в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2024 году.

В отчете отмечается, что такая позиция Азербайджана была обусловлена отсутствием консенсуса по программной деятельности институтов ОБСЕ, связанных с Минским процессом (Минская группа, личный представитель действующего председателя А.Каспшик, Группа планирования высокого уровня).

В течение 2024 года отслеживались обсуждения в структурах ОБСЕ и принимались соответствующие меры по нейтрализации не отвечающей интересам Азербайджана деятельности исполнительных структур организации по вопросам, имеющим ключевое значение для республики, в том числе в постконфликтный период.

Источник: Report