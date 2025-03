Микаил Джаббаров обсудил в Израиле развитие двустороннего энергосотрудничества - ФОТО

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках рабочего визита в Израиль встретился с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Эли Коэном.

Публикацию об этом азербайджанский министр разместил в своем аккаунте в соцсети X.

«Наши обсуждения были сосредоточены на инициативах и проектах, направленных на укрепление экономических отношений и продвижение повестки дня энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем», - отметил Микаил Джаббаров.

As part of our working visit to #Israel, we held a meeting with Eli Cohen (@elicoh1), Israel’s Minister of Energy and Infrastructure. Our discussions focused on initiatives and projects aimed at strengthening #economic relations and advancing the #energy cooperation agenda… pic.twitter.com/DV0bMeoZMO — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) March 17, 2025