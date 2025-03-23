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Назван лучший игрок в истории футбола сборных: это не Месси и не Роналду

First News Media10:25 - Сегодня
Назван лучший игрок в истории футбола сборных: это не Месси и не Роналду

Известный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории национальных сборных.

Лидером рейтинга стал легендарный бразильский нападающий Пеле – единственный трёхкратный победитель чемпионата мира. После Пеле следует Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины выиграл последний чемпионат мира и является обладателем двух Копа Америка. Бронза рейтинга досталась бразильцу Кафу.

На четвёртой строчке в списке разместился легендарный аргентинец Диего Марадона, а пятая строчка отошла триумфатору двух Евро и чемпионата мира испанцу Серхио Рамосу.

Полный рейтинг:

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