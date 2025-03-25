«Барселона» намерена вернуть Месси

«Барселона» пока не отказалась от идеи возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Об этом пишет Teamtalk.

По информации источника, руководство каталонской команды намерено подписать рабочее соглашение с форвардом, которому сейчас 37 лет, сразу после завершения чемпионата мира — 2026. В клубе хотят, чтобы Месси сыграл на обновленном стадионе «Камп Ноу». Если переход состоится, то аргентинец может завершить карьеру в «Барселоне».

О том, что Месси намерен вернуться в каталонский клуб, 25 февраля сообщил журналист Алекс Кандал, который первым узнал о переходе Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».