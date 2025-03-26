Главный тренер футбольной сборной Азербайджана: Очень огорчен, но все равно верю

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш заявляет, что огорчен большим количеством поражений азербайджанской команды, но все же верит в потенциал ее игроков.

Также Сантуш рассказал о том, что действует в качестве главного тренера национальной сборной на основании контракта, предусматривающего 3 года + 1 год, и на меньшее не согласился бы, чтобы приехать в Азербайджан.

«Когда мы говорили с руководством, мы договаривались о контракте на 3 года + 1 год. Я все это объяснял и ранее.

Если бы предложили контракт на год или два, я бы не приехал. Потому что знаю, что это нелегкий процесс.

Азербайджан прекрасен, Баку идеален, все на высшем уровне. Мы не говорим об этом. Дело в том, что если бы не было такого условия в переговорах, я имею в виду 3+1, то я бы сюда не приехал. Я говорил много раз. Я, наверное, огорчен больше всех. За свою карьеру я так много не проигрывал. Я верю в свою работу, верю и в потенциал игроков. Мы можем добиться желаемых результатов», - сказал Сантуш.

Источник: Qafqazinfo