Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Стал известен призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщается на сайте Европейской гимнастики, общая сумма приза составляет 32 500 евро.

Победитель перекрестных встреч получит 6000 евро, обладатель второго места - 4000, а третий призер - 2500. Среди взрослых команд победитель в групповых упражнениях получит 10 000 евро, серебряный призер - 6 000, а бронзовый - 4 000.

Отметим, что в Кубке Европы ожидается участие 149 спортсменок из 20 стран. Турнир, который пройдет на Национальной гимнастической арене, состоится 1-4 мая.