Ферстаппен впервые в сезоне выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии.

Победитель последних четырех чемпионатов «Формулы-1» выиграл первый поул в сезоне и 41-й в карьере.

Второй результат показал британец Ландо Норрис из McLaren, третьим стал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.

В топ-10 также попали Шарль Леклер (Ferrari), Джордж Расселл (Mercedes), Андреа Кими Антонелли (Mercedes), Исак Хаджар (Racing Bulls), Льюис Хэмилтон (Ferrari), Александер Албон (Williams) и Оливер Берман (Haas).

Гонка Гран-при Японии пройдет 6 марта, начало — 09:00 по бакинскому времени.