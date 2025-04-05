Азербайджан на Гимназиаде в Сербии представят 18 дзюдоистов

Азербайджан в Гимназиаде в сербском городе Лучани представят 18 дзюдоистов - 9 юношей и 9 девушек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо.

Азербайджанские спортсмены будут представлены во всех весовых категориях.

Состав сборной среди девушек: Фатимеизахра Мамедзаде (36 кг), Наргиз Мамедова (40 кг), Ягмур Абдуллаева (44 кг), Шовкет Керимова (48 кг), Сунай Меджидова (52 кг), Малейка Асадова (57 кг), Тюркан Маммедли (63 кг), Рагима Исмиалиева (70 кг), Хадиджа Гулузаде (+70 кг).

В команду среди юношей включены: Фуад Рагимли (38 кг), Фарид Рзазаде (42 кг), Агиль Нагиев (46 кг), Рагим Алиев (50 кг), Нуру Садыгзаде (55 кг), Акшин Байрамов (60 кг), Давуд Байрамов (66 кг), Мехди Мамедали (73 кг), Джамал Буньятов (+73 кг).

В числе судей на соревнованиях будет международный арбитр категории B Бахрия Гусейнова.

Соревнования по дзюдо в рамках Гимназиады пройдут 11–12 апреля.