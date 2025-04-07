Азербайджанские каратеисты завоевали 177 медалей на международном турнире в Баку

В Баку завершился Гран-при по карате.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в двухдневном турнире за медали боролись около 1200 спортсменов из 14 стран.

Соревнования проводились как в дисциплине ката, так и в кумите в различных возрастных и весовых категориях. По итогам турнира сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 177 медалей: 42 золотые, 49 серебряных и 86 бронзовых.

Второе место заняла команда Казахстана, третье - Турции (обе - по 23 медали).