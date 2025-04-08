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Два азербайджанских борца взяли бронзу чемпионата Европы в Словакии - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:20 - Сегодня
Два азербайджанских борца взяли бронзу чемпионата Европы в Словакии - ОБНОВЛЕНО

Еще один борец Азербайджана завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает Report, в весовой категории 65 кг Али Рагимзаде одолел украинца Андрея Свирида.

В борьбе за очередную бронзовую медаль Кянан Гейбатов (70 кг) встретится с венгром Исмаилом Мусукаевым.

18:45

Трое азербайджанских борцов вольного стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Братиславе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Аганазар Новрузов (весовая категория до 74 кг) в четвертьфинале одолел чемпиона Европы из Грузии Гиоргия Элбакидзе со счетом 5:3. Осман Нурмагомедов (92 кг) уверенно победил беларуса Ярослава Ядковского - 10:0. А Гиоргий Мешвилдишвили (125 кг) взял верх над трехкратным призером чемпионатов Европы из Болгарии Владиславом Байцаевым - 5:0.

В полуфинале Новрузов встретится с албанцем Черменом Валиевым, Нурмагомедов - грузином Мириани Майсурадзе, а Мешвилдишвили - с Дзианизом Храменковым (UWW).

Сегодня борьбу на турнире начали и другие представители Азербайджана. Нуреддин Новрузов (91 кг) уступил в 1/4 финала, а Арсений Джиоев (86 кг) - в 1/8 финала, завершив свои выступления.

Определились и соперники азербайджанских борцов, которые будут бороться за «бронзу»: Ислам Базарганов (57 кг) сразится с болгарином Ивайло Тисовым, Али Рагимзаде (65 кг) - украинцем Андреем Свиридом, а Кянан Гейбатов (70 кг) - Исмаилом Мусукаевым из Венгрии. Орхан Абасов (79 кг) проиграл в утешительной схватке и выбыл из числа претендентов на медали.

Напомним, что чемпионат Европы завершится 13 апреля.

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