Азербайджанский борец взял серебро чемпионата Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает Report, наш представитель, выступающий в весовой категории 92 кг, уступил в финале Дауренy Куруглуеву (Греция).

Это первая серебряная медаль сборной Азербайджана на этих соревнованиях.

Отметим, что ранее наши борцы Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг) и Аганезер Новрузов (74 кг) завоевали бронзовые медали.