Азербайджанский борец победил соперника из Армении и вышел в финал ЧЕ
Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) вышел в финал чемпионата Европы, проходящего в Братиславе (Словакия).
Как сообщает Report, Азизли в полуфинале со счетом 5:1 победил представителя Армении Манвела Хачатряна.
Мурад Мамедов (63 кг) в полуфинале уступил турецкому борцы Керему Кямалу, а Ислам Аббасов (87 кг) - болгарину Семену Новикову.
Сенан Сулейманов (77 кг) на стадии 1/8 финала проиграл борцы из Турции Ахмету Йылмазу, а Бека Канделаки (130 кг) уступил в 1/4 финала другому турецкому борцу - Хамзе Бакыру.
Отметим, что ранее борцы вольного стиля завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы в командном зачете.
Континентальное первенство по борьбе завершится 13 апреля.