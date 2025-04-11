Азербайджанский борец победил соперника из Армении и вышел в финал ЧЕ

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) вышел в финал чемпионата Европы, проходящего в Братиславе (Словакия).

Как сообщает Report, Азизли в полуфинале со счетом 5:1 победил представителя Армении Манвела Хачатряна.

Мурад Мамедов (63 кг) в полуфинале уступил турецкому борцы Керему Кямалу, а Ислам Аббасов (87 кг) - болгарину Семену Новикову.

Сенан Сулейманов (77 кг) на стадии 1/8 финала проиграл борцы из Турции Ахмету Йылмазу, а Бека Канделаки (130 кг) уступил в 1/4 финала другому турецкому борцу - Хамзе Бакыру.

Отметим, что ранее борцы вольного стиля завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы в командном зачете.

Континентальное первенство по борьбе завершится 13 апреля.