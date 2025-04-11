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Азербайджанские художники представили эко-поэтическую инсталляцию - ФОТО

First News Media12:05 - Сегодня
Азербайджанские художники представили эко-поэтическую инсталляцию - ФОТО

Азербайджанские художники представили эко-поэтическую инсталляцию после участия в климатической образовательной программе.

Два азербайджанских деятеля искусства превратили городское пространство в площадку для поэтического и экологического осмысления, представив новую инсталляцию после окончания международной образовательной программы Climate Adaptation for Creatives, уникального 20-недельного онлайн-курса для творческих людей, откликающихся на климатические вызовы.

Программа была реализована в сотрудничестве между British Council и Black Mountains College (Уэльс, Великобритания) и объединила 80 творческих практиков из Великобритании и стран Большой Европы.

Основанная на принципах совместного обучения и обмена знаниями, программа сочетала живые дискуссии, самостоятельное изучение и практические задания, призванные вдохновить участников на реальные действия в своих сообществах.

Вдохновившись этим опытом, выпускники курса Дадаш Мамедов (глава Arts Council Azerbaijan) и Лейли Салаева (поэт, член Союза писателей Азербайджана и The Poetry Society, Великобритания) запустили проект Манифестация будущего через поэзию и устойчивое развитие, который стал новым этапом уже существовавшей инициативы H.E.Art, созданный Arts Council Azerbaijan 2017 году, объединяющая различные формы искусства и общественные темы.

В центре инсталляции — металлическая бочка, повсеместно встречающаяся в городских и сельских ландшафтах Азербайджана и часто используемая как временный контейнер. Здесь она приобретает новое значение: в ней посажено живое дерево, чьи корни ограничены замкнутым пространством. Эта метафора отражает уязвимость природы, сжимаемой в границах человеческих ожиданий и инфраструктурных решений.

Проект уже был представлен широкой общественности, вызвав интерес как у представителей культурного сообщества, так и у экологических активистов.

Инсталляция не только визуальна, но и литературна. Поверхность бочки украшена поэтическими манифестами на английском и азербайджанском языках, написанными Лейли Салаевой, Раваном Джавадом и А.Хиллингом.

Эти тексты исследуют альтернативные сценарии будущего, призывают задуматься и представить другие пути.

«Мы не можем изменить будущее, пока не представим его», - говорит Салаева.

Данная инсталляция превращает поэзию в действенный инструмент - соединяя искусство, экологию и общественное участие в едином пространстве. Инсталляция не даёт однозначных ответов — она задаёт важные вопросы «Мы действительно спасаем природу — или лишь создаём иллюзию заботы, приручая её под нужды урбанистического мира?». Ведь, как и поэзия, природа требует не контроля, а понимания.

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