В Агдаме стартовал заключительный этап ультрамарафона Габала-Ханкенди

Дан старт четвертому этапу ультрамарафона Габала – Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, начавшийся в Агдаме заключительный этап завершится в Ханкенди. На этом этапе участникам предстоит преодолеть дистанцию 28 километров.

Отметим, что ультрамарафон стартовал в «спортивной столице» Азербайджана Габале. В соревнованиях принимает участие 81 спортсмен, из которых 23 – женщины, остальные – мужчины. Среди участников есть легкоатлеты из Турции, Украины, России, Молдовы и Грузии.

Ультрамарафон охватывает в общей сложности дистанцию 192 километра. Предыдущие этапы состязания проходили по маршрутам: Габала – Агдаш (55 км), Агдаш – Барда (65 км) и Барда – Агдам (44 км). Победители каждого из трех этапов были награждены отдельно, а победители по итогам всего ультрамарафона получат главный приз.