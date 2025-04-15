Восемь азербайджанских боксеров завоевали золото на турнире Великого Шелкового пути

Восемь азербайджанских боксеров стали чемпионами турнира Великого Шелкового пути.

Как передает Report, в финальных боях участвовали 11 наших спортсменов, трое из которых завоевали серебро.

Зейнаб Рагимова (52 кг), Айнур Рзаева (+81 кг), Субхан Мамедов (48 кг), Ниджат Гусейнов (51 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Наби Искендеров (67 кг), Сейиджамшид Джафаров (75 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали золотые медали.