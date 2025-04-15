Азербайджанский гроссмейстер стал третьим на турнире в Исландии

В Исландии завершился шахматный турнир «Рейкьявик Опен» с участием азербайджанских гроссмейстеров.

Как сообщает azerisport.com, нашу страну представляли Магомед Мурадлы и Эльтадж Сафарли.

В 9-м, заключительном туре Мурадлы и Сафарли сыграли друг с другом. Партия завершилась вничью.

В итоге Мурадлы набрав 7 очков, финишировал третьим. Сафарли с 6,5-ю очками стал десятым.

Победителем стал иранец Пархам Магсудлу (7,5 очков).

Отметим, что в турнире участвовали 419 шахматистов.