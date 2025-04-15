Серве Альфонсин: Франция защищает животных больше, чем чернокожих

В 1845 году, то есть до официальной так называемой отмены рабства, Франция создала Ассоциацию защиты животных.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Французской Гвинеи Серве Альфонсин в ходе выступления на международной конференции на тему «Деколонизация: тихая революция», организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, это означает, что они защищают животных больше, чем чернокожих: «Для них чернокожие люди были ничтожеством. Они могли делать с ними все, что хотели. Всем известно, что происходило на плантациях. Об этом написано в книге «Белый террор», где описываются события на плантациях, драмы, которые пережили там наши родители, предки. Иногда то, что они пережили, еще больше затрудняет представление о реальности происходящего».

Он отметил, что состав участников конференции, организованной БИГ, демонстрирует, что сопротивление существует, и выразил уверенность, что это сопротивление будет продолжено.