Заслуженные артистки пожаловались министру культуры – ФОТО

На днях министр культуры Адиль Керимли посетил Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, где встретился с коллективом.

О встрече с А.Керимли в социальных сетях рассказали заслуженные артистки Азербайджана, служащие в Аздраме актрисы Мехрибан Ханларова и Мюневвер Алиева, которые в совместной публикации в социальной сети Instagram отметили следующее:

«Адиль Керимли внимательно выслушал наши предложения и жалобы, с уважением и чуткостью отнёсся к нашим мыслям. Мы верим, что результаты этой встречи будут положительными. Хочу выразить бесконечную благодарность всем представителям СМИ, которые были рядом с нами и помогли донести наш справедливый голос, а также всем, кто не молчал перед лицом несправедливости и не закрывал глаза».

Актрисы подчеркивают, что «борьба за справедливость, которую начали вместе с дорогими коллегами Мюневвер Алиевой и Мясмой Аслангызы, стала историей нерушимой дружбы»: «Она останется в памяти. Эта дружба стала символом честности, смелости и единства».

Напомним, что ранее заслуженная артистка Азербайджана М.Аслангызы обвинила художественного руководителю Аздрамы, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде в неуважении к шехидам, а М.Алиева и М.Ханларова выразили протест против участия звезды сериала «Vətəndaş A» Гюнеш Тегин в новой театральной постановке.





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