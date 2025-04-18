 Заслуженные артистки пожаловались министру культуры – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Заслуженные артистки пожаловались министру культуры – ФОТО

Феликс Вишневецкий16:57 - 18 / 04 / 2025
Заслуженные артистки пожаловались министру культуры – ФОТО

На днях министр культуры Адиль Керимли посетил Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, где встретился с коллективом.

О встрече с А.Керимли в социальных сетях рассказали заслуженные артистки Азербайджана, служащие в Аздраме актрисы Мехрибан Ханларова и Мюневвер Алиева, которые в совместной публикации в социальной сети Instagram отметили следующее:

«Адиль Керимли внимательно выслушал наши предложения и жалобы, с уважением и чуткостью отнёсся к нашим мыслям. Мы верим, что результаты этой встречи будут положительными. Хочу выразить бесконечную благодарность всем представителям СМИ, которые были рядом с нами и помогли донести наш справедливый голос, а также всем, кто не молчал перед лицом несправедливости и не закрывал глаза».

Актрисы подчеркивают, что «борьба за справедливость, которую начали вместе с дорогими коллегами Мюневвер Алиевой и Мясмой Аслангызы, стала историей нерушимой дружбы»: «Она останется в памяти. Эта дружба стала символом честности, смелости и единства».

Напомним, что ранее заслуженная артистка Азербайджана М.Аслангызы обвинила художественного руководителю Аздрамы, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде в неуважении к шехидам, а М.Алиева и М.Ханларова выразили протест против участия звезды сериала «Vətəndaş A» Гюнеш Тегин в новой театральной постановке.


Читайте по теме:

«Вести» представили репортаж о премьере азербайджанского спектакля «Иблис и…» в Санкт-Петербурге – ВИДЕО

Поделиться:
1968

Актуально

Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Общество

Обвал скал парализовал движение на дороге Губа-Гонагкенд, ведутся работы по ...

Общество

АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

В мире

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Lifestyle

Песня Айгюн Кязимовой попала в глобальный музыкальный тренд - ФОТО - ВИДЕО

Заслуженные артистки пожаловались министру культуры – ФОТО

Вторая жизнь азербайджанских ковров: Новая выставка в музее ковра сочетает искусство и экологию - ФОТО

«Get, başqa birini tap»: Бриллиант Дадашева презентовала клип на песню, написанную AISEL - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Названа причина смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

Jony вновь назван лучшим артистом России - ФОТО

Звезда фильма «Тахмина» понесла тяжелую утрату

Стала известна стоимость билетов на бакинский концерт Джастина Тимберлейка

Последние новости

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на афгано-таджикской границе

Сегодня, 11:30

На Филиппинах автомобиль врезался в религиозную процессию, есть жертвы

Сегодня, 11:20

Обвал скал парализовал движение на дороге Губа-Гонагкенд, ведутся работы по расчистке - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:10

Киберпреступники за минувший день похитили более 21 тыс. манатов с банковских карт

Сегодня, 11:00

Иранская делегация прибыла в Рим на переговоры с представителями США

Сегодня, 10:50

Песня Айгюн Кязимовой попала в глобальный музыкальный тренд - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести

Сегодня, 10:30

Израиль вскоре может ударить по ядерным объектам Ирана

Сегодня, 10:20

АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:10

В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 10:05

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Прожить ради сына»: супруги, борющиеся за жизнь, обращаются за помощью - ФОТО

Сегодня, 10:00

Bloomberg: «США могут признать Крым российской территорией»

Сегодня, 09:55

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Сегодня, 09:50

В Хачмазе обнаружено тело подростка, утонувшего в болоте - ФОТО

Сегодня, 09:35

В Китае состоялся первый в мире полумарафон с участниками-роботами - ВИДЕО

Сегодня, 09:30

В Гёйгёле 17-летний парень скончался в ДТП

Сегодня, 09:20

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Сегодня, 09:10

За сутки в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли не менее 64 человек

Сегодня, 08:50

В МИД РФ заявили о последствиях появления контингентов НАТО в Украине

Сегодня, 00:00

Трамп: Ситуация в Украине приближается к урегулированию

18 / 04 / 2025, 23:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50