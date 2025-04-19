Скандал вокруг Агентства США по международному развитию (USAID) продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем на международной арене в последние месяцы.

На примере множества стран видно, как USAID, которое, судя по названию, призвано было продвигать развитие по миру, действовало отнюдь не как гуманитарная организация, а как политический рычаг США, более того, как одно из управлений ЦРУ. За благими лозунгами «помощь в развитии», «поддержка демократии», «укрепление гражданского общества» скрывалась совершенно иная реальность – USAID представлял собой жесткий инструмент вмешательства, направленный на подрыв суверенитета, манипуляцию общественным мнением и продвижение американских интересов во всем мире.

Коррупционная сеть USAID затронула и Венгрию. Правящая партия Венгрии Fidesz (Венгерский гражданский союз), возглавляемая Виктором Орбаном, предприняла очередной шаг в информационной и идеологической борьбе за суверенитет своей страны. На этот раз — через формат документального кино. Цель — пролить свет на скрытые механизмы влияния иностранных сил на внутреннюю политику Венгрии, в частности, через скандально известную сеть USAID, и проблемы, связанные с миграционной политикой ЕС.

USAID: демократия или политическое оружие?

Скандал, связанный с Агентством США по международному развитию (USAID), впервые привлек серьезное внимание после избрания Дональда Трампа. Расследования выявили, что под лозунгами «поддержки демократии» и «развития гражданского общества» администрация Джо Байдена направляла миллиарды долларов на финансирование сомнительных проектов. Среди них — фиктивные НПО, псевдополитические активисты, а также якобы «независимые» СМИ, работающие против правительств своих стран.

Как утверждает Fidesz, цель была очевидной — распространять прогрессивную, либеральную идеологию и оказывать давление на правительства, которые сопротивляются глобалистской повестке. Венгрия, наряду с рядом других стран Центральной Европы, стала одной из мишеней этой стратегии.

Документальный фильм, над которым работает правящая партия, раскроет связи между международными донорами и якобы независимыми структурами внутри Венгрии. Среди них — неправительственные организации, активно участвующие в уличных протестах, а также медиа, продвигающие либеральную повестку и ведущие кампании против действующего правительства.

По сути, речь идет об «информационной оккупации», при которой влияние извне маскируется под внутреннюю демократическую инициативу. Но по факту — это попытка изменить политическую систему страны без ведома ее граждан.

Второй документальный фильм будет посвящён десятилетней истории миграционного кризиса в Европе.

От начала массового притока нелегальных мигрантов до строительства венгерского заграждения на границе и конфликта Будапешта с Брюсселем. Это станет своеобразной хроникой противостояния между идеей национального государства и проектом «глобальной Европы».

Fidesz не раз подчеркивала, что бесконтрольная миграция разрушает социальную структуру, увеличивает уровень преступности и ведет к потере культурной идентичности. В фильме планируется показать, как европейские лидеры, на словах защищающие права человека, на деле создают ситуацию хаоса и нестабильности, отказываясь признавать последствия своей политики.

В условиях усиливающегося внешнего давления со стороны ЕС, США и транснациональных структур, документальные фильмы Fidesz — это попытка не только защититься, но и перехватить инициативу в публичной дискуссии, способ донести до широкой аудитории правду о манипуляциях, происходящих под прикрытием гуманитарной и либеральной риторики.

Борьба за суверенитет — не просто политика, а необходимость

Таким образом, Венгрия, по сути, становится одной из немногих стран Европы, которая открыто противостоит глобалистской политике вмешательства, будь то под видом помощи, миграции или поддержки «гражданского общества». Фильмы, создаваемые Fidesz, — это не только медийный продукт, но и информационное оружие в борьбе за независимость национального курса.

На фоне готовящихся документальных фильмов о вмешательстве USAID и миграционном кризисе, стоит обратить внимание на еще один негативный опыт - Азербайджан на протяжении десятилетий сталкивался с деструктивной деятельностью USAID и связанных с ним структур из-за «несоответствия» либеральной модели Запада.

Поле деятельности USAID в Азербайджане было достаточно широким:

- финансирование НПО, открыто выступающих против Азербайджанского государства, суверенитета и внешней политики;

- поддержка информационных проектов, распространяющих ангажированные и зачастую фейковые материалы о ситуации в стране;

- продвижение прозападных активистов, которые участвовали в координированных кампаниях по дискредитации правительства Азербайджана;

- попытки влиять на молодежь через образовательные и культурные программы, за которыми часто стояли политические цели.

Многочисленные «грантоедские» структуры, финансируемые через USAID, на деле подменяли местную повестку интересами иностранных центров, создавая в Азербайджане «пятую колонну» под видом гражданского общества.

Скоординированно с USAID информационные атаки на Азербайджан вели также радио «Свобода» и «Голос Америки», финансируемые правительством США. Распространяя манипулятивные отчеты, они ставили под сомнение территориальную целостность нашей страны и предоставляли слово радикально настроенным деятелям, в том числе связанным с армянским лобби.

Их материалы нередко нарушали журналистскую этику, игнорировали официальную точку зрения Азербайджана и выступали в роли идеологического тарана в интересах американской внешней политики.

Но лавочка закрылась. Новые американские власти похоронили «всемогущий USAID», заморозив его многомиллиардные проекты и разогнав многотысячный штат сотрудников по всему миру, прекратили финансирование Радио «Свобода» и «Голос Америки».

Время разоблачать

В отличие от некоторых постсоветских стран, Азербайджан вовремя осознал угрозу вмешательства через НПО и СМИ, и начал наведение порядка в сфере зарубежного финансирования. Были введены меры прозрачности, ограничения на внешние гранты и проверки деятельности иностранных агентов влияния.

Это вызвало яростную реакцию со стороны Запада и США, но позволило стране сохранить политическую стабильность, защитить информационное пространство и укрепить внутреннюю консолидацию.

Азербайджан вовремя и трезво оценил «деятельность» USAID и его производных —инструментов идеологического влияния и политической инженерии - закрыв эту лавочку в стране. К слову, Генеральная прокуратура Азербайджана уже расследует незаконную деятельность USAID, о чем недавно заявил Президент Ильхам Алиев в Университете АДА на международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Мне уже сообщили о предварительных итогах расследования, которые показывают масштабы антиазербайджанской деятельности и попыток подорвать наше правительство, явных попыток вмешательства в наши внутренние дела. Как только все будет готово, мы представим эти сведения в администрацию Президента Трампа, чтобы они приняли серьезные меры в отношении этого коррумпированного USAID и его коррумпированных руководителей», - заявил глава государства.

Венгрия и Азербайджан — две разные страны, но они обе столкнулись с одной и той же угрозой: попыткой перекроить их внутреннюю политику и общественное устройство под внешние стандарты. Противостоять этому можно лишь через институциональную зрелость, политическую волю и информационную открытость.

Документальные фильмы, которые готовит Fidesz, и опыт Азербайджана по ограничению внешнего влияния — важный вклад в глобальную дискуссию о праве народов на суверенитет и свободу от неоколониального диктата под прикрытием «демократического развития».

В то время как многие государства предпочитают молчать или подстраиваться под внешние директивы, Будапешт и Баку демонстрируют редкое для многих стран политическое мужество — называть вещи своими именами. Ведь независимость в 21-ом веке — это не только контроль над границами, но и защита внутреннего информационного и политического поля.