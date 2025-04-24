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АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Можно ли оформить имущество на маму? Какие риски?

Фаига Мамедова09:10 - Сегодня
АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Можно ли оформить имущество на маму? Какие риски?

1news.az продолжает рубрику «Адвокат на связи», в рамках которой адвокат Лейла Акперова рассказывает о законах Азербайджанской Республики простым и доступным языком.

Напомним, что целью рубрики является повышение юридической грамотности населения, которая необходима каждому человеку для того, чтобы знать свои права и не дать себя обмануть.

Акперова Лейла Микаил гызы окончила юридический факультет Бакинского государственного университета с отличием. В юридической сфере обладает 10-летним профессиональным опытом. Работала в качестве юриста в различных банках, страховых компаниях и государственных учреждениях. Специализируется в основном в области коммерческого, корпоративного и договорного права. Тем не менее в качестве адвоката Лейла Акперова также предоставляет юридические услуги по семейным спорам, наследственным, миграционным, жилищным и др. вопросам гражданам Азербайджана и иностранцам, представляет их интересы в судах Азербайджанской Республики. Свободно владеет азербайджанским, русским и английским языками, осуществляет свою юридическую деятельность на этих языках. На данный момент является членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

На этот раз Лейла Акперова рассказывает о том…

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ИМУЩЕСТВО НА МАМУ? КАКИЕ РИСКИ?

Достаточно распространенная схема: в браке один из супругов приобретает имущество, но оформляет это имущество на свою мать, дабы избежать его раздела в случае развода.

А потом, впоследствии, через определенное время мама делает дарственную на своего ребенка (того самого супруга). Почему? Ведь, как мы знаем, имущество, полученное через дарственную, является личной собственностью того самого супруга и разделу не подлежит.

Так ли безопасна эта схема? Нет ли в ней никаких рисков?

Не стала бы я вам рассказывать, будь бы она идеальна во всех отношениях. Конечно же, риски есть!

А все дело в том, что, если с мамой что-то произойдет до того, как она успеет сделать на вас дарственную, вам придется делить это имущество с вашим отцом – мужем мамы, Вашими братьями и сестрами, и родителями мамы (если, конечно, они живы к тому времени).

В данном случае речь идет о процессе раздела наследства. Это, кстати, только один из возможных нежелательных сценариев развития событий. Может быть, что мама сама переоформит имущество на другого, либо будет признана недееспособной в связи с болезнью и т.д. Одним словом, ничего заранее не предугадаешь.

Все вышесказанное – не выдумка, а реальные случаи из практики. А таких случаев – очень много!

Выводы делаем сами.

С уважением,

Адвокат Лейла Акберова

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