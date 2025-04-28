Президент: Азербайджан и Иран традиционно поддерживают друг друга в рамках международных организаций

Азербайджан и Иран традиционно поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Сегодня также был проведен обмен мнениями по этому вопросу и обсуждались рамки будущего совместного сотрудничества.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава государства отметил, что представители двух стран всегда находятся рядом друг с другом, будь то в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, ОЭС, Движения неприсоединения, или других организаций.

Источник: АЗЕРТАДЖ