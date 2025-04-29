Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Азербайджан станет одной из стран, где в ближайшее время будут реализованы футбольные мини-площадки в рамках масштабного проекта «ФИФА Арена».

Федерация футбола Азербайджана (АФФА) провела успешные переговоры с международной организацией, и страна вошла в первую волну участников инициативы.

Как стало известно 1news.az из собственных источников, в Азербайджане стадионы будут располагаться на школьных площадках.

«В настоящее время продолжаются переговоры с Министерством образования по этому вопросу. Это связано с тем, что стадион будет расположен на территории школ», - сообщил источник.

Проект «ФИФА Арена», инициированный президентом ФИФА Джанни Инфантино, направлен на развитие массового футбола и создание доступной спортивной инфраструктуры для детей и юношества по всему миру. В рамках программы планируется строительство тысячи мини-футбольных полей с современным покрытием в различных странах мира.

Ранее сообщалось, что Грузия стала первой страной, где уже состоялось открытие обновленного футбольного поля в рамках «ФИФА Арены». Помимо Азербайджана, в список первых одиннадцати стран, где будет реализован проект, также вошли Таиланд, Лаос, Шри-Ланка, Нигер, Либерия, Армения, Алжир, Кыргызстан и Индонезия.