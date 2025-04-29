Артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы - ФОТО

Практические боевые стрельбы выполнены артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск Вооруженных сил Азербайджана в соответствии с планом подготовки на 2025 год.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в ходе стрельб, проведенных в соответствии с условиями реального боя, были обнаружены и уничтожены точным огнем плановые и внеплановые цели условного противника.

Основное внимание при проведении практических занятий было уделено совершенствованию практических навыков военнослужащих, взаимодействию и управленческим способностям командиров.