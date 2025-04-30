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Азербайджанские шахматисты выиграли «Битва чемпионов»

First News Media22:20 - 30 / 04 / 2025
Азербайджанские шахматисты выиграли «Битва чемпионов»

В Азербайджанском национальном музее ковра завершился шахматный турнир «Битва чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, после двух дней партий в рапид сегодня участники провели блиц.

Чемпион Азербайджана Рауф Мамедов противостоял экс-обладателю Кубка мира Рустаму Касымджанову (Узбекистан), а чемпионка страны Гюнай Мамедзаде играла против экс-чемпионки мира и Европы Антуанеты Стефановой (Болгарии).

После рапид-партий Мамедов обыгрывал Касымджанова со счетом 8:4. Однако в блице узбек оказался сильнее, выиграв с разницей в два очка - 6:4. По сумме всех партий Рауф взял вверх - 12:10.

В свою очередь, Мамедзаде вела против Стефановой в рапид – 7:5. А блиц принес ничейный результат - 5:5. В итоге, наша шахматистка победила со счетом 12:10.

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