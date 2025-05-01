В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы - ФОТО

Церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике состоялась в четверг на Национальной гимнастической арене в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии сначала были представлены страны-участницы, в зал были внесены государственные флаги.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов пожелал успехов спортсменкам из стран-участниц. Он подчеркнул, что на этой неделе, помимо спортивной гимнастики, Азербайджан принимает еще два международных соревнования — международную регату «Кубок Президента – 2025», приуроченную к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, и турнир по дзюдо. Он сообщил, что в нашей стране на государственном уровне уделяется большое внимание спорту и что в рамках этого внимания развитие получила и гимнастика.

После официальной речи прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Нашу страну в индивидуальных соревнованиях представят Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова.

В целом за медали Кубка Европы поборются 175 гимнасток из 25 стран.