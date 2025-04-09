Букмекеры назвали пять главных фаворитов конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

«Евровидение 2025» - предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение», который пройдет в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Мальмё (Швеция).

По данным Eurovisionworld.com, наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» на данный момент у Швеции (26%), за которой следуют Австрия (21%), Франция (11%), Израиль (6%) и Нидерланды (5%).

Азербайджан, который на конкурсе в Швейцарии представляет группа Mamagama с песней «Run To U», в списке возможных победителей «Евровидения» находится на 25-м месте – шансы на победу оцениваются в 1%.

Напомним, что первый и второй полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал - 17 мая 2025 года; «Евровидение 2025» будет проводиться на арене St. Jakobshalle.

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