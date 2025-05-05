Азербайджан впервые будет представлен на хоккейном турнире Galaxy Cup

9-11 мая в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов пройдет турнир Galaxy Cup.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджан впервые будет представлен на этих соревнованиях. В авторитетном турнире примут участие 10 талантливых хоккеистов из клуба «Оджаг Спорт» 2013-2015 годов рождения.

Это станет первым в истории Азербайджана международным выступлением по хоккею среди детских возрастных групп, что расценивается как важный шаг в деле развития этого зимнего вида спорта в нашей стране.

Юные спортсмены продемонстрируют не только свои индивидуальные навыки, но и формирующийся потенциал отечественной хоккейной школы.