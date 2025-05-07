От Баку до Милана: Путь оперной певицы Чинары Ширин на большую сцену – ФОТО – ВИДЕО

Интервью 1news.az с проживающей и работающей в Италии азербайджанской оперной певицей Чинарой Ширин, являющейся также педагогом вокального отделения Milano Music Master School и аспиранткой Миланской консерватории имени Джузеппе Верди.

Азербайджанская меццо-сопрано Чинара Ширин родилась 2 октября 1981 года в г. Баку. Успешно закончив музыкальную школу им. Гара Гараева по классу фортепиано (1989-1996), она поступила в Бакинскую музыкальную академию им. Узеира Гаджибекова, на отделение оперного пения в класс профессора, заслуженного артиста Гусейна Алиева. В 2008 году, с большим успехом исполнив партию Сантуццы в опере «Сельская честь» Масканьи, она заканчивает магистратуру с отличием и с 2009-го становится ведущей солисткой Азербайджанского академического театра оперы и балета. Чинара Ширин является участницей многочисленных международных оперных фестивалей. С 2011 года она сотрудничает с Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ, в рамках проведения международных фестивалей, выступала с концертной программой по городам Турции, Кипра, Сербии, Хорватии, Казахстана, Кыргызстана. С 2016 года певица проживает в Милане, где активно занимается профессиональной деятельностью, о которой и не только рассказала в интервью 1news.az.

- Чинара, расскажите, как прошел ваш переезд в Италию? Почему именно Милан?

- Италия - это страна, в которую, по моему мнению, не влюбится невозможно. Первый мой приезд на 2 недели в Италию был связан с учебой и повышением квалификации. Обучение я проходила в школе знаменитого профессора Анатолия Алексеевича Гусева, именно он и его пианистка Саадат Исмаилова, профессионалы своего дела, познакомили меня с этой прекрасной страной. И это была любовь с первого взгляда (улыбается). Тогда у меня происходили изменения в голосе и соответственно в репертуаре, что требовало постоянного контроля со стороны педагога и продолжения уроков. Огромное желание петь и совершенствоваться, чтобы попасть на мировую сцену, вместе с любовью именно к этой стране сподвигли меня принять решение о переезде.

- Насколько сложно было адаптироваться в новой стране – как в бытовом, так и в профессиональном плане?

- Мягко говоря, было совершенно нелегко во всех планах. Поймет, наверное, только тот, кто сам однажды в достаточно зрелом возрасте решился на такой шаг. Очень горжусь собой, сейчас уже, оборачиваясь на себя 8 лет назад, испытываю удивление, страх и невероятную благодарность Всевышнему за смелость! Надо отметить, что я не чувствовала себя одинокой. Профессор Маэстро Гусев и пианистка Саадат Исмаилова тоже бакинцы, я всегда чувствовала их поддержку, за что им очень благодарна. Как говорится, «терпение и труд всё перетрут», у меня уже есть достижения, и ожидают новые впереди, в целом я очень довольна!

- Оперный мир очень конкурентный. Испытывали ли вы трудности в процессе становления в Италии?

- Конечно! Думаю, путь оперного певца изначально не особенно легкий, и не важно, где ты - в Баку или в Милане. Мой путь был долгий, со множеством препятствий, который до сих пор продолжается, но трудности сейчас преодолеваются намного легче и быстрее, так как есть большая школа за плечами. Я постоянно работаю над собой! Думаю, здесь главное не думать о конкурентах или о том, что нас много, а сосредоточиться на себе и на своем мастерстве, не упуская возможностей, которые преподносит судьба, тогда ты обязательно найдешь своё место. Как говорили мне «добрые» люди, когда я только переехала: «Чего там можно добиться? Вас столько оперных певцов и хорошо поющих, а здесь еще ты». Но я всегда делала вид, что слушала, а в голове продолжала мечтать и мечтаю до сих пор!

- Испытывали ли вы предвзятое отношение как иностранка? Приходилось ли вам доказывать, что азербайджанка может блистать на мировой оперной сцене?

- Нет, слава Богу! Было бы очень грустно, если бы оперных певцов оценивали по национальности. Помимо всех оценок и критериев, по которым нас судят, не хватало еще этого.

- Где вы чувствуете себя больше дома — в Азербайджане или в Италии?

- Азербайджан - это моя родина, мой дом, мои корни! Что-то очень сокровенное, что сравнению не подлежит. Могу сказать, что в Италии я себя чувствую очень комфортно, а Милан мне стал вторым домом.

- Какие партии вам сегодня ближе всего по духу? Какие роли мечтаете исполнить?

- К каждой оперной партии, которая есть в моем репертуаре, я отношусь с большой любовью, и мне нравится все, что я пою: это может быть «Кармен» Жоржа Бизе или Сантуцца из «Сельской чести» Масканьи, также Принцесса де Буйон из «Адриана Лекуврёр» Чилеа, все они очень разные и прекрасные, но, пожалуй, моим обожаемым композитором является Джузеппе Верди. Очень люблю Амнерис из «Аиды» и Азучену из «Трубадура». Недавно я участвовала в европейском турне, где 33 спектакля «Трубадур» Верди проходили в разных городах Франции и Испании, за 2 месяца я исполнила Азучену 17 раз, с каждым разом понимая её всё глубже и влюбляясь в эту музыку все больше. Новая партия, о которой мечтаю сейчас и готовлюсь, - снова Верди, это Эболи из «Дона Карлоса».

- Вам довелось работать с известными педагогами и исполнителями в Италии. Кто из них оказал на вас наибольшее влияние?

- Да, мне очень повезло в этом, на самом деле мне довелось работать с настоящими профессионалами и каждый из них на определенном этапе моего развития оказал огромное положительное влияние. От души, очень благодарю каждого Маэстро, а это: Анатолий Алексеевич Гусев, Фьоренца Чедолинс, Аннамария Пиццоли, Симоне Мария Марциали, Даниела Ложарро, Флорин Эстефан, Федерико Лонги и Мария Кристина Курти. Возвращаясь к истокам, всегда с теплотой и благодарностью вспоминаю своего первого педагога по вокалу, заслуженного артиста Азербайджана, профессора Гусейна Аслановича Алиева.

- Как изменилась ваша техника и интерпретация после обучения у всемирно известных мастеров?

- Конечно, все изменилось к лучшему, на фоне постоянных репетиций и общения с такими выдающимися людьми меняется восприятие и вообще понимание того, что ты делаешь. Я чувствую себя намного профессиональнее и хорошо технически подготовленной.

- Какие качества, кроме вокальных данных, наиболее важны для оперного певца, чтобы добиться успеха на международной сцене?

- Оперная сцена - это большая ответственность и каждый раз как сложный экзамен для оперного певца, где ты не имеешь права на ошибку. Очень большое значение имеют трудолюбие, организованность и дисциплина, большая вера в себя и безграничная любовь к тому, что делаешь.

- Ваша профессия требует огромной дисциплины. Есть ли у вас профессиональные ритуалы или методики, которые помогают поддерживать голос и физическую форму?

- Профессиональный ритуал - заниматься и петь каждый день, и чем больше, тем лучше (улыбается). Как минимум 2 часа, и если это все на фоне здорового образа жизни и мышления, то результат хороший обеспечен.

- Как вы относитесь к экспериментам в опере? Приходилось ли вам участвовать в современных или необычных постановках?

- К экспериментам в опере отношусь с большим интересом, но и с осторожностью, так как я за классические постановки. До нынешнего времени я никогда не участвовала в современных проектах. В этом году, являясь аспирантом Консерватории Джузеппе Верди в Милане, при оперной студии я участвую в современной постановке оперы «Сельская честь», где исполняю партию Сантуццы, и наш режиссер воплощает довольно смелые идеи. Все это очень необычно, но мне нравится, так как однако не выходит за рамки традиций и идей, которые хотел донести до нас композитор.

- Вы часто упоминаете в своих интервью, что гордитесь своими корнями. Как вы представляете азербайджанскую музыкальную культуру за рубежом? Есть ли у вас в репертуаре произведения азербайджанских композиторов? Какие из них вам особенно близки?

- Конечно, я горжусь тем, что я азербайджанка! Считаю, что каждый мой выход на сцену - это своего рода представление моей республики и моей нации. До переезда в Италию 8 лет я являлась солисткой Азербайджанского академического театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова, в моем репертуаре всегда было и есть много прекрасных произведений наших выдающихся композиторов. Это произведения Узеира Гаджибековаа, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Маэстро Ниязи, Тофика Кулиева, Муслима Магомаева. Я очень люблю исполнять их и по возможности стараюсь включать в программу своих концертов в Европе.

- Бывали ли случаи, когда после вашего выступления люди интересовались азербайджанской музыкой? Может, кто-то из коллег захотел исполнить произведения наших композиторов?

- Бывали, и довольно часто. Меня очень радует, что произведения азербайджанских композиторов вызывают такой интерес у иностранной публики. После выступлений я получаю очень много комплиментов, какой восторг вызывает, например, ария Дильбяр из оперы «Севиль» Фикрета Амирова, а какое впечатление производит ария Севиль из одноименной оперы. В прошлом году в центре Милана, в одном из исторических залов, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана был проведен концерт с моим участием, с участием очень талантливой азербайджанской пианистки, проживающей в Германии, Сабины Мамедовой, а также в концерте принимал участие заслуженный артист Азербайджана тарист-виртуоз Сахиб Пашазаде. Это был потрясающий концерт с очень интересной программой, к которому мы подготовились основательно. Мы подготовили даже перевод текста азербайджанских произведений, которые я исполняла, на итальянский язык, публика была в восторге! А какой фурор произвела игра Сахиба на таре! Хочу отметить, что это не единственный проект, организованный при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, мы также проводили ряд концертов в Германии, которые прошли с большим успехом.

- Насколько сложно внедрять национальную музыку в мировую оперную культуру? Какие существуют барьеры?

- Не могу сказать, что занимаюсь внедрением национальной музыки в мировую культуру, скорее, моей целью, когда я включаю в концерт азербайджанские произведения, является познакомить иностранного слушателя с частичкой нашей музыкальной культуры. И пока такие проекты увенчались успехом.

- Если бы у вас была возможность организовать проект по популяризации азербайджанской музыки в Европе, каким бы он был?

- Это однозначно был бы проект европейского турне с оперой «Севиль» Фикрета Амирова. Очень люблю эту оперу, неоднократно исполняла роль разлучницы Дильбяр на сцене моего родного Азербайджанского академического театра. Потрясающее музыкальное произведение Амирова, эмоциональное, полное драматизма и одухотворенной лирики.

- Какие шаги, на ваш взгляд, необходимы, чтобы сделать азербайджанскую музыкальную культуру более узнаваемой в мире?

- Вы знаете, скорее всего, я воздержусь от ответа на этот вопрос, так как во главе азербайджанской музыкальной культуры стоят очень грамотные деятели и руководители, в настоящее время, как я наблюдаю, они хорошо продумывают все шаги и ведут очень верную и грамотную политику! А я, пожалуй, займусь пением (улыбается).

- Как вы сами ощущаете себя – больше как представительница мировой оперы или все же азербайджанской музыкальной культуры?

- Я азербайджанская оперная певица и однозначно представительница азербайджанской музыкальной культуры. Судьба распорядилась так, что работаю я на международных площадках сейчас намного чаще, чем на отечественных, однако сути и происхождения это не меняет.

- У вас насыщенная карьера. Какие еще профессиональные вершины хотелось бы покорить?

- O, их очень много. На самом деле я очень довольна тем, как развивается моя профессиональная деятельность, но есть еще к чему стремиться, учиться, и много вершин хотелось бы достигнуть. Но я не буду озвучивать свои мечты. Поживем, увидим.

- Можно ли ожидать от вас сольные концерты с азербайджанской программой в Милане или Баку?

- Да, вместе с замечательной пианисткой Сабиной Мамедовой мы готовимся к крупному концерту в Милане, в данный момент занимаемся организацией и думаем над программой. В концерте примут участие итальянские музыканты, которые будут исполнять нашу национальную музыку. Верю, что всё пройдет замечательно и на высоком уровне. Что касается моего сольного концерта в Баку, тоже планирую. Давно я не пела в родном городе и поэтому этот день будет для меня особенно значимым и волнительным. И снова экзамен, где ты не имеешь права на ошибку и должен доказать, на что способен (улыбается).