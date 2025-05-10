Важное послание от Президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом

Победа в Отечественной войне – наша общая Победа. Завоевав ее, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свое историческое величие.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.

«Неслучайно даже враждебно относящиеся к нам круги, силы, страны, знают, что мы достойный народ, народ, заслуживающий уважения, и с нами надо считаться. Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ