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В Армении лишь 30-40% призывников проходят обязательную военную службу

First News Media17:10 - Сегодня
В Армении лишь 30-40% призывников проходят обязательную военную службу

«Мною введен в обращение пакет законопроектов о внесении ряда законодательных изменений, основными целями которых являются увеличение численности призывников, повышение привлекательности военной службы, предотвращение миграции, сокращение случаев отказа от гражданства Республики Армения».

Об этом журналистам заявил депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Айк Саркисян, передают армянские СМИ.

Анализируя число военнослужащих, призванных на срочную службу за последние 20 лет, число граждан, получивших отсрочку от призыва, освобожденных от призыва и призванных на срочную службу, он пришел к выводу о том, что призываются лишь 30-40% призывников.

По словам депутата, в связи с длительной продолжительностью срока службы, обстановкой в среде региональной безопасности и рядом других факторов большое число граждан отказываются от обязательной военной службы, предпринимая следующие шаги:

- до 18 лет отказываются от гражданства Армении. В течение 2020-2024 годов от гражданства отказался 8721 гражданин мужского пола в возрасте до 18 лет;

- молодые люди покидают Армению для лечения, учебы или с другой целью и не возвращаются, пока им не исполнится 27 или 37 лет. 37 лет – возраст, по достижении которого истекает срок давности.

В период с 2010 по 2024 годы прекращено 2500 уголовных дел, возбужденных по статье 461 УК Армении («Уклонение от военной службы»), в связи с истечением сроков давности. То есть, около 2500 граждан не отслужили в армии и не понесли за это никакой ответственности.

Отмечается, что пакет предполагает повышение призывного возраста с 27 до 37 лет и резкое увеличение пошлины за отказ от гражданства.

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