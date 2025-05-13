Делегация Азербайджана примет участие в Королевском Виндзорском конном шоу – 2025

Федерация конного спорта Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева организует участие в традиционном Королевском Виндзорском конном шоу азербайджанской делегации в составе 130 человек. Столь многочисленная делегация из Азербайджана отправится на предстоящее в Великобритании шоу впервые.

Как говорится в сообщении федерации, одним из самых впечатляющих выступлений этого года станет возвращение шоу-композиции Azerbaijan – Land of Fire с участием блистательных карабахских скакунов, талантливых танцоров и нового оркестрового коллектива 2025 года.

Директор нового шоу Джеймс Шоу выразил удовлетворение возможностью вновь приветствовать Федерацию конного спорта Азербайджана на Королевском Виндзорском конном шоу: «Я очень взволнован, что стану свидетелем этого великолепного представления, где с помощью танца и удивительного конного искусства рассказывается героическая сказка, поскольку ранее я никогда не видел их выступления вживую».

Основу шоу-композиции Azerbaijan – Land of Fire, которую представит делегация, составят хорошо известные виндзорскому зрителю карабахские скакуны, отличающиеся своей резвостью и красотой, а также изысканные азербайджанские танцы и чарующая национальная музыка.