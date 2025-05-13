Российской топ-фигуристке запретили переход в сборную Азербайджана

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрил переход российской фигуристки Вероники Жилиной в азербайджанскую сборную.

Об этом заявил президент организации Антон Сихарулидзе, передает Газета.ру.

«Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она в настоящий момент она является еще членом сборной команды России, и мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы ее ждем. Я бы посоветовал ей начать выступать. У нее большие шансы, и она очень талантливая спортсменка», — заявил он.