Группа Mamagama вступает в борьбу на конкурсе «Евровидение-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 13 мая, в Базеле состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

Представители Азербайджана на «Евровидении-2025» - группа Mamagama - выступят во второй части первого полуфинала под номером 10 с песней «Run with you», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало около 1,2 млн просмотров.

По итогам полуфинала будут определены 10 финалистов, которые продолжат борьбу на «Евровидении-2025» за главный приз - хрустальный микрофон.

В Азербайджане наблюдать за конкурсом в прямом эфире можно будет на канале ITV - стартует «Евровидение-2025» в 23:00; также прямой эфир будет доступен на официальном конкурсном YouTube-канале по следующей ссылке.

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