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Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана - ФОТО

First News Media23:20 - 14 / 05 / 2025
Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана - ФОТО

Российская фигуристка Вероника Жилина, которой завтра исполняется 17 лет, получила паспорт Азербайджана.

Как передает Championat, об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

Она рассказала, что пережила тяжелую травму позвоночника и не выступала в России два сезона. Фигуристка выразила благодарность всем, кто помогал ей на пути восстановления.

«С Баку моя жизнь связана уже несколько лет... Я получила паспорт. Азербайджан - страна, которую я полюбила и в которой обрела второй дом. Очень жду разрешения на мой переход!», - написала Жилина.

В сезоне‑2022/23 фигуристка стала серебряным призером первенства России среди юниоров. Также она выиграла финал Гран‑при России среди юниоров.

Напомним, что накануне Федерация фигурного катания на коньках РФ объявила о том, что не одобряет переход Жилиной в сборную Азербайджана.

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