Семь стран подтвердили свое участие на III Играх стран СНГ 2025

Продолжается процесс регистрации делегаций для участия на III Играх стран СНГ 2025. На данный момент регистрацию прошли 1659 спортсменов по 23 видам дисциплинам из 7 стран СНГ, сообщает Операционная компания «Бакинское городское кольцо».

Общее количество зарегистрированных членов делегаций составляет 2385 человек.

В частности, в командных видах спорта, таких как футбол (U-16), баскетбол 3х3, волейбол свое участие уже подтвердили 6 стран. А в таких видах спорта как борьба, бокс, дзюдо, тхэквондо регистрацию прошли более 100 спортсменов.

Отметим, что на первоначальном этапе регистрацию проходят делегации из стран СНГ. На втором этапе регистрацию проходят делегации принимающих участие в Играх по специальному приглашению стран, не входящих в СНГ. В III Играх стран СНГ 2025 ожидается участие спортсменов 23 стран мира.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. В целом, ожидается прибытие около 5500 участников.

III Игры стран СНГ станут воплощением дружбы, единства и спортивного духа среди молодых спортсменов и превратятся в одно из самых престижных спортивных событий региона.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте III Игр стран СНГ: https://cisgames2025.com/