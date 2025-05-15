 Семь стран подтвердили свое участие на III Играх стран СНГ 2025 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Семь стран подтвердили свое участие на III Играх стран СНГ 2025

First News Media11:06 - Сегодня
Семь стран подтвердили свое участие на III Играх стран СНГ 2025

Продолжается процесс регистрации делегаций для участия на III Играх стран СНГ 2025. На данный момент регистрацию прошли 1659 спортсменов по 23 видам дисциплинам из 7 стран СНГ, сообщает Операционная компания «Бакинское городское кольцо».

Общее количество зарегистрированных членов делегаций составляет 2385 человек.

В частности, в командных видах спорта, таких как футбол (U-16), баскетбол 3х3, волейбол свое участие уже подтвердили 6 стран. А в таких видах спорта как борьба, бокс, дзюдо, тхэквондо регистрацию прошли более 100 спортсменов.

Отметим, что на первоначальном этапе регистрацию проходят делегации из стран СНГ. На втором этапе регистрацию проходят делегации принимающих участие в Играх по специальному приглашению стран, не входящих в СНГ. В III Играх стран СНГ 2025 ожидается участие спортсменов 23 стран мира.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. В целом, ожидается прибытие около 5500 участников.

III Игры стран СНГ станут воплощением дружбы, единства и спортивного духа среди молодых спортсменов и превратятся в одно из самых престижных спортивных событий региона.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте III Игр стран СНГ: https://cisgames2025.com/

Поделиться:
205

Актуально

Мнение

Конституция и Суверенитет - фундамент стабильности и процветания независимого ...

Lifestyle

Покорившая «Səs Azərbaycan» казахстанка Санат Асуат: «Азербайджанский народ поддержал ...

Xроника

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и ...

Общество

Какой будет погода в Баку в конце рабочей недели?

Спорт

Семь стран подтвердили свое участие на III Играх стран СНГ 2025

Азербайджан — Украина: дата и место матча

Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана - ФОТО

«Сабах» вновь стал чемпионом Азербайджана

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В НПК отреагировали на пожизненное отстранение паралимпийской чемпионки Азербайджана

Имя азербайджанского арбитра вновь попало в Книгу рекордов Гиннесса

Очередной скандал в азербайджанском спорте

«Барселона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании со счетом 4:3

Последние новости

Покорившая «Səs Azərbaycan» казахстанка Санат Асуат: «Азербайджанский народ поддержал меня и очень тепло встретил» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Захарова: РФ настроена на раскрытие всего потенциала отношений с Азербайджаном

Сегодня, 13:40

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку

Сегодня, 13:36

«Держись, родная»: Гусейн Гасанов объявил войну Екатерине Мизулиной – ФОТО

Сегодня, 13:25

Песков ответил на вопрос о визите Путина в Стамбул

Сегодня, 13:17

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана

Сегодня, 13:12

Захарова: переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Сегодня, 13:06

Клевета и оскорбление довели известную певицу до тюрьмы

Сегодня, 13:04

Какой будет погода в Баку в конце рабочей недели?

Сегодня, 13:00

В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:55

Жалоба в редакцию: «Почему футбольные поля при парках закрыты на ключ?»

Сегодня, 12:50

Трамп заявил, что и не ждал Путина в Стамбуле

Сегодня, 12:46

В Азербайджане учреждена медаль «20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям»

Сегодня, 12:13

Рютте призвал сделать НАТО «более смертоносной»

Сегодня, 12:04

Телесные повреждения как способ уклонения от армии: Армения вводит меры

Сегодня, 11:55

Пезешкиан: Мы - сторонники мира, а не войны

Сегодня, 11:46

Два международных успеха наших учащихся за одну неделю - ФОТО

Сегодня, 11:45

Определены районы Баку, где начнется снос аварийных зданий - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Трамп готов 16 мая приехать в Стамбул на переговоры по Украине

Сегодня, 11:37

Фидан заявил об окне возможностей в урегулировании в Украине

Сегодня, 11:34
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50