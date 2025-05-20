Азербайджанские спортсмены блестяще выступили на этапе ABU DHABI GRAND SLAM JIU-JITSU WORLD TOUR 2024–2025 - ФОТО - ВИДЕО
С 16 по 18 мая в рамках мирового тура ABU DHABI GRAND SLAM по джиу-джитсу прошёл один из крупнейших международных турниров сезона. В соревнованиях приняли участие сильнейшие атлеты из десятков стран, в том числе представители Азербайджана.
Как передает 1news.az, клуб JGBJJ продемонстрировал выдающийся результат. Спортсмены клуба завоевали девять медалей:
Золотые медали:
Мурад Исмиев
Зия Абдуллаев
Гюндуз Ягубов
Эльчин Гасанов
Зейд Гасанзаде
Муслим Алиев
Серебряные медали:
Багир Алиев
Тимур Символ
Бронзовая медаль:
Эльман Аскеров
Также в турнире приняла участие команда Renzo Gracie Azerbaijan, представители которой также принесли в копилку страны несколько наград:
Золотая медаль:
Санан Зейналов
Серебряная медаль:
Гасан Мурадов
Бронзовые медали:
Мехди Агаализада
Аяз Сулейманов
Расул Аббасов
Эти впечатляющие результаты говорят о высоком уровне подготовки азербайджанских спортсменов и серьёзной работе тренерских штабов. Турнир в Абу-Даби стал очередным шагом на пути к новым вершинам в мире джиу-джитсу.