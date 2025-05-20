Азербайджанские спортсмены блестяще выступили на этапе ABU DHABI GRAND SLAM JIU-JITSU WORLD TOUR 2024–2025 - ФОТО - ВИДЕО

С 16 по 18 мая в рамках мирового тура ABU DHABI GRAND SLAM по джиу-джитсу прошёл один из крупнейших международных турниров сезона. В соревнованиях приняли участие сильнейшие атлеты из десятков стран, в том числе представители Азербайджана.

Как передает 1news.az, клуб JGBJJ продемонстрировал выдающийся результат. Спортсмены клуба завоевали девять медалей:

Золотые медали:

Мурад Исмиев

Зия Абдуллаев

Гюндуз Ягубов

Эльчин Гасанов

Зейд Гасанзаде

Муслим Алиев

Серебряные медали:

Багир Алиев

Тимур Символ

Бронзовая медаль:

Эльман Аскеров

Также в турнире приняла участие команда Renzo Gracie Azerbaijan, представители которой также принесли в копилку страны несколько наград:

Золотая медаль:

Санан Зейналов

Серебряная медаль:

Гасан Мурадов

Бронзовые медали:

Мехди Агаализада

Аяз Сулейманов

Расул Аббасов

Эти впечатляющие результаты говорят о высоком уровне подготовки азербайджанских спортсменов и серьёзной работе тренерских штабов. Турнир в Абу-Даби стал очередным шагом на пути к новым вершинам в мире джиу-джитсу.