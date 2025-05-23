Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела второй матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Баку.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Эльшада Гулиева встретились со сборной Словении и одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Это первая победа команды на турнире после стартовой ничьей с Бахрейном (1:1). Благодаря этому успеху сборная Азербайджана вышла на первое место в своей группе.

Отметим, что в другом матче группы Мавритания обыграла Бахрейн со счетом 2:0.

Чемпионат мира по мини-футболу

Групповой этап

2-й тур, 23 мая

Группа A

20:45 — Словения – Азербайджан - 0:4