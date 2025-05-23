Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира
Сборная Азербайджана по мини-футболу провела второй матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Баку.
Как сообщает İdman.biz, подопечные Эльшада Гулиева встретились со сборной Словении и одержали уверенную победу со счетом 4:0.
Это первая победа команды на турнире после стартовой ничьей с Бахрейном (1:1). Благодаря этому успеху сборная Азербайджана вышла на первое место в своей группе.
Отметим, что в другом матче группы Мавритания обыграла Бахрейн со счетом 2:0.
Чемпионат мира по мини-футболу
Групповой этап
2-й тур, 23 мая
Группа A
20:45 — Словения – Азербайджан - 0:4
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