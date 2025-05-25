 «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо

First News Media14:50 - Сегодня
«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо

«Реал» на официальном сайте объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Контракт испанского специалиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Он вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

Алонсо играл за «Реал» во время карьеры футболиста. Он выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2014 год. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 31 результативной передачей.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
338

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО

Общество

В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

Мнение

Визит главы МИД Украины в Азербайджан: нормальная практика международной ...

Политика

Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Футбол

«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо

Экс-тренер «Барселоны» Хави получил официальное предложение возглавить новый клуб

Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных, впереди — Пеле и Жуниньо

Завершились игры 2-го тура группового этапа ЧМ по мини-футболу в Баку

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Определены 20 команд Лиги чемпионов УЕФА, которые выступят в следующем сезоне

Матч «Карабаха» - в десятке лучших Лиги Европы

Сборная Азербайджана упустила победу в стартовом матче ЧМ против Бахрейна

Завершились игры 2-го тура группового этапа ЧМ по мини-футболу в Баку

Последние новости

Министр: Баку выступает за разрешение российско-украинского конфликта путем политического диалога

Сегодня, 18:30

На весенней сессии ПА НАТО говорилось об кибератаках на азербайджанские медиаресурсы

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем состоявшиеся в Турции переговоры по достижению мира между Россией и Украиной

Сегодня, 18:00

Община: Осуждаем заявление Армянской апостольской церкви относительно решения УМК о восстановлении Иреванского казията

Сегодня, 17:50

Андрей Сибига: Послевоенное восстановление Украины станет большим процессом, в котором мы ожидаем поддержки Азербайджана

Сегодня, 17:40

В Шуше продолжается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» - ФОТО

Сегодня, 17:30

Джейхун Байрамов: Азербайджано-украинские отношения основаны на взаимном уважении

Сегодня, 17:20

В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 17:10

Байрамов: Война между РФ и Украиной негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева

Сегодня, 17:00

Каллас призвала к «сильнейшему давлению» на Россию

Сегодня, 16:50

Визит главы МИД Украины в Азербайджан: нормальная практика международной дипломатии

Сегодня, 16:40

В МИД РФ высказались о нападении на посольство в Швеции

Сегодня, 16:30

Андрей Сибига: Киев благодарен Баку за поддержку территориальной целостности Украины

Сегодня, 16:20

Глава МИД Литвы призвал к радикальным мерам в отношении России

Сегодня, 16:10

Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Иреваном

Сегодня, 16:00

На освобождённых территориях впервые прошли вступительные экзамены - ФОТО

Сегодня, 15:50

Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции в Риме

Сегодня, 15:40

Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ

Сегодня, 15:30

Министр: Побратимство городов Лачин и Ирпень - проявление сотрудничества регионов наших стран

Сегодня, 15:20

Контейнеровоз с опасными химикатами затонул у берегов Индии

Сегодня, 15:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50