«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо

«Реал» на официальном сайте объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Контракт испанского специалиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Он вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

Алонсо играл за «Реал» во время карьеры футболиста. Он выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2014 год. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 31 результативной передачей.

Источник: Чемпионат