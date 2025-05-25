Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных, впереди — Пеле и Жуниньо

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опередил бывшего игрока «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо по количеству голов со штрафных, забив таким способом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:3).

Этот мяч стал 67-м для аргентинского футболиста, забитым со штрафного.

Месси вошёл в тройку лучших исполнителей штрафных за всю историю футбола. Больше подобных голов только у бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле (70) и экс-полузащитника «Лиона» Жуниньо Пернамбукано (77).

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 64 гола со штрафных.

Этот мяч стал 11-м для Лионеля Месси в текущем сезоне. Он забил пять мячей в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и отметился шестью голами в розыгрыше МЛС. Также на его счету три результативные передачи во всех турнирах.

Источник: Чемпионат