Названа дата суда по делу о смерти Назрин Мансурлу

Стала известна дата суда по уголовному делу о смерти Назрин Мансурлу, которая впала в кому после операции на носу в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, уголовное дело передано в производство судьи Солмаз Мустафаевой в Насиминском районном суде.

Предварительное судебное заседание назначено на 5 июня.

Отметим, что расследование уголовного дела, возбужденного Насиминской районной прокуратурой по факту смерти Назрин Мансурлу, 1995 года рождения, завершено. Она скончалась 12 января этого года в больнице, куда была помещена из-за резкого ухудшения состояния после операции ринопластики.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что врач-оториноларинголог Санан Мехдиев некачественно провел хирургическую операцию риносептопластики Назрин Мансурлу 3 января, что привело к её смерти.

На основании собранных доказательств Санану Мехдиеву предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего), а уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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