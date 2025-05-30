Названа дата суда по делу о смерти Назрин Мансурлу
Стала известна дата суда по уголовному делу о смерти Назрин Мансурлу, которая впала в кому после операции на носу в Баку.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, уголовное дело передано в производство судьи Солмаз Мустафаевой в Насиминском районном суде.
Предварительное судебное заседание назначено на 5 июня.
Отметим, что расследование уголовного дела, возбужденного Насиминской районной прокуратурой по факту смерти Назрин Мансурлу, 1995 года рождения, завершено. Она скончалась 12 января этого года в больнице, куда была помещена из-за резкого ухудшения состояния после операции ринопластики.
В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что врач-оториноларинголог Санан Мехдиев некачественно провел хирургическую операцию риносептопластики Назрин Мансурлу 3 января, что привело к её смерти.
На основании собранных доказательств Санану Мехдиеву предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего), а уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
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