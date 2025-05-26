В Баку уголовное дело знаменитого врача направлено в суд

Уголовное дело по факту смерти Назрин Мансурлу после операции на носу в Баку направлено в суд.

Как сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Насиминского района, завершено расследование уголовного дела по факту смерти Назрин Мансурлу, 1995 года рождения. Она скончалась в больнице 12 января этого года после резкого ухудшения состояния здоровья, наступившего после операции по ринопластике, передает 1news.az.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что причиной смерти Назрин Мансурлу стала некачественно выполненная хирургическая операция риносептопластики, проведённая врачом-оториноларингологом Сананом Мехтиевым 3 января.

На основании собранных доказательств Санану Мехтиеву было предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд по подсудности.

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