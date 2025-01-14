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Сянан Мехтиев объяснил ухудшение состояния Назрин Мансуровой - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Сянан Мехтиев объяснил ухудшение состояния Назрин Мансуровой - ВИДЕО

В связи с трагической смертью Назрин Мансуровой, которая впала в кому после операции на носу и скончалась на следующий день, 1news.az обратился за разъяснениями к врачу Сянану Мехтиеву.

Мы запросили комментарий, чтобы узнать подробности произошедшего и услышать его версию событий в ответ на заявления отца и мужа Назрин Мансуровой.

Однако, несмотря на многочисленные попытки получить ответ и любую информацию, нам не удалось связаться с Сянаном Мехтиевым.

На наши запросы отвечала его помощница, которая прислала полную версию видео, которое врач ранее опубликовал на своей странице в социальных сетях. В этом видео Сянан Мехтиев рассказывает о том, что на 3 сутки после операции пациентке были сделаны внутривенные уколы в домашних условиях и в другой клинике, что привело к ухудшению ее состояния.

Напомним, что операция на носу Назрин Мансуровой была проведена 3 января, а уже 4 января, после выписки, девушке стало плохо. Уже 5 января она была госпитализирована в реанимационное отделение в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась, не приходя в сознание.

После смерти Назрин ее отец Айдын Абышзаде заявил, что его дочь перед операцией сомневалась в необходимости ринопластики, однако врач убедил её согласиться, объяснив, что у неё искривлена носовая перегородка, хотя на самом деле этого не было.

Муж Назрин Мансуровой также подтвердил слова её отца. В своем интервью он рассказал, что им не предоставили эпикриз, который бы разъяснил, как прошла операция, какие лекарства и материалы использовались во время и после процедуры. Он добавил, что, когда у Назрин начались сильные головные боли, они не смогли связаться с врачом и получить необходимую помощь.

По данному факту прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье о халатности в связи со смертью 30-летней Назрин Мансуровой после ринопластики.

Представляем вашему вниманию полный вариант видео, отправленный в нашу редакцию помощницей Сянана Мехтиева.

Фаига Мамедова

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