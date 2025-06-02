Премьера клипа: Нура Сури «Bir təsəlli» - ФОТО - ВИДЕО

Популярная азербайджанская эстрадная певица Нура Сури презентовала свой новый музыкальный проект.

На этот раз Н.Сури представила ранее нигде не звучавшую песню «Bir təsəlli», премьера которой состоялась одновременно с видеоклипом – композиция, автор музыки которой Фарид Ага, а слова написаны Рашадом Ширановым, исполнена в дуэте с молодым исполнителем по имени Isma; режиссёром клипа выступил Гусейн Алиев.

Трек уже доступен на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.

Фото: Махаббат Насиров