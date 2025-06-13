Не менее 20 высокопоставленных иранских командиров погибли при израильских ударах

По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров погибли при израильских ударах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в регионе.

«По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров... погибли при ударах Израиля по Ирану в пятницу», - сообщает агентство.

В числе погибших и главнокомандующий Военно-космическими силами КСИР генерал Али Хаджизаде.

Рано утром 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС, по утверждению ЦАХАЛ, нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

Власти Израиля заявили, что операция нацелена на «предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени».

В результате израильского удара по Тегерану погибли шесть физиков-ядерщиков, среди которых — Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель иранской Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси. Также убиты трое высокопоставленных генералов — начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий центральным штабом КСИР Голам Али Рашид и командующий КСИР Хосейн Салами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны пообещал Израилю «горькую и страшную участь».