Чемпионат мира: Хидаят Гейдаров проиграл в первом поединке

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает azerisport.com, в третий день мундиаля на татами выходят еще три дзюдоиста Азербайджана, включая и чемпиона мира прошлого года Хидаята Гейдарова.

73 кг

Хидаят Гейдаров на старте уступил Отари Квантидзе (Португалия) и завершил выступление.

Рашид Мамедалиев в 1/16 финала одолел Казбека Нагучева (ОАЭ).

57 кг

Фидан Ализаде – Мария Перишич (Сербия)

На данный момент в активе Азербайджана нет ни одной медали.