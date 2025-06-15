Чемпионат мира: Хидаят Гейдаров проиграл в первом поединке
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо.
Как сообщает azerisport.com, в третий день мундиаля на татами выходят еще три дзюдоиста Азербайджана, включая и чемпиона мира прошлого года Хидаята Гейдарова.
73 кг
Хидаят Гейдаров на старте уступил Отари Квантидзе (Португалия) и завершил выступление.
Рашид Мамедалиев в 1/16 финала одолел Казбека Нагучева (ОАЭ).
57 кг
Фидан Ализаде – Мария Перишич (Сербия)
На данный момент в активе Азербайджана нет ни одной медали.
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