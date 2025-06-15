13-летний Хаган Ахмед сотворил большую сенсацию на ЧМ

В Лондоне (Англия) стартовал чемпионат мира по блицу.

Как передает azerisport.com, на первом этапе команды были поделены на 4 группы, по 4 из которых завоевали путевку в 1/8 финала.

Так, команда «Freedom», за которую выступает азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, набрала 22 очка и вышла лидером из группы В. «Rookies» Реада Самедова стала в своей группе 3-й (20 очков), а «Generatiom XYZA» Шахрияра Мамедъярова – 4-й (17 очков).

Команда «Turkish Airlines» Хагана Ахмеда хоть и завершила выступление, став в итоге 6-й в группе А (14 очков), запомнилась выступлением нашего 13-летнего шахматиста, который в 5-м туре преподнес сюрприз, одолев второго номера мирового рейтинга, Хикару Накамуру (США).

Встречи плей-офф ЧМ пройдут сегодня.