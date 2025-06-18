Джамаал Хилл: «Баку очень красивый город с потрясающей энергией»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал американский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой UFC в полутяжёлой весовой категории Джамаал Хилл.

Как передает 1news.az, общаясь с представителями СМИ, Дж.Хилл рассказал о том, что впечатлен азербайджанской столицей: «Баку очень красивый город с потрясающей энергией. Очень гостеприимный, не ожидал подобного - все увиденное превзошло мои ожидания. Уже успел встретиться с бакинскими фанатами».

Говоря о предстоящем бое в Баку, Джамаал Хилл отметил, что готов к нему всесторонне и покажет себя в октагоне максимально полно.